Иран согласился на сотрудничество с МАГАТЭ, но с определенными условиями

В МИД Ирана заявили, что открыты к сотрудничеству с МАГАТЭ, чтобы решить вопросы об уране, который нашли на трех незадекларированных объектах.

По словам министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна, следователи Международного агентства по атомной энергии должны проводить расследование «технически», а не политически.

Об этом сообщает издание Al-Monitor.

«У агентства есть вопросы по поводу трех предполагаемых объектов, на которых, по их словам, был найден уран, и мы готовы дать ответы на эти вопросы», – сказал министр.

Амир-Абдоллахиян утверждает, что после достижения договоренности о возвращении к ядерной сделке, то есть к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран будет согласен предоставить МАГАТЭ доступ к спорным объектам.

«Эти очевидно необоснованные обвинения в адрес Ирана, которые были включены в повестку дня агентства МАГАТЭ, должны быть сначала сняты. Но мы считаем и признаем, что для этого необходимо провести определенную техническую работу», – добавил он.

Политик вспомнил об аналогичном процессе 2015 года, когда Международное агентство по атомной энергии перестало расследовать прошлые военные измерения ядерной программы Ирана резолюцией, позволившей продолжать выполнять ядерную сделку. Как и семь лет назад, по словам Хосейна, «нужна политическая воля, чтобы закрыть дело по этим обвинениям».

Также у него спросили, почему Иран не ведет прямые переговоры с США по этому поводу. В контексте этого он вспомнил, что американская сторона заявила о готовности к прямому разговору на минувшей неделе в Генассамблее ООН.

«Мы не боимся переговоров с США лицом к лицу, но нам нужно чувствовать, что это изменит ход событий и принесет выгоду. Если американцы настроены серьезно, и они готовы продемонстрировать свою готовность и желание вернуться к сделке, этих (непрямых – прим.ред.) сообщений будет достаточно», – сказал министр и добавил, что в Иране «очень хотят» возвращения к ядерной сделке и снятия санкций.

Ранее мы рассказывали, что Иран обвинил США в поддержке протестов и упомянул о ядерной сделке.

Также «Курсор» сообщал, что израильтяне считают, что ядерные объекты Ирана надо атаковать даже без поддержки США.