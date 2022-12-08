Иран тайно поставил стране-сателлиту рф ракетное вооружение — СМИ

Иран в конце октября передал Армении 600 ракетных вооружений — 500 противотанковых ракетных комплексов Dehlavieh и еще сотню Almas.

Снабжение состоялось тайно и не разглашалось, утверждает турецкое издание Clash Report, которое достаточно внимательно следит за темой этого региона и является уважаемым профильным ресурсом, которое иногда получает «инсайды». В то же время, ссылка на источник такой достаточно важной информации пока отсутствует. Об этом указывается в статье военного портала Defense Express.

Как пишут эксперты в статье, ПТРК Dehlavieh — это копия российского ПТРК «Корнет», а Almas — более новый ПТРК, в котором определенные технологические решения заимствованы из израильского комплекса Spike. В нем, скорее всего, используется телевизионная головка самонаведения и оператор «ведет» ракету через камеру на ней. Также эта ракета используется в иранских ударно-разведочных дронах, в частности, Mohajer-6.

«Для Украины снабжение Ираном ПТРК в Армению может быть более чем интересным для исследования фактором. Дело в том, что рф вполне может использовать эту страну-сателлита для получения определенных видов вооружения. При этом с соблюдением достаточно высокого уровня секретности благодаря тому, что Армения имеет общую границу с Ираном, а рф держит военные базы на территории Армении, включая фактически собственную авиабазу», — указывают эксперты.

Использование такого транспортного коридора значительно сложнее проследить, чем прямое сообщение между Ираном и рф самолетами или морским путем через Каспийское море.

Ранее Курсор писал, что ВСУ уничтожили уже 93 080 российских, раненых — в разы больше.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.