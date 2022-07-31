Иран угрожает уничтожением Нью-Йорка: террористы озвучили условия

Иранский Корпус стражей исламской революции планирует создать ядерные боеголовки и пригрозил разрушить Нью-Йорк, говорится в сообщениях двух аффилированных с ним Telegram-каналов в субботу.
Эксперт по Ирану Бен Сабти написал в Твиттере, что телеграмм-канал КСИР угрожает произвести атомную боеголовку для ракет. Он сослался на сообщение телеграм-канала КСИР.
«Иран может немедленно вернуться к проекту «Эмад» и создать атомную бомбу, если объекты в Натанзе будут атакованы», — сообщил Сабти.
«Эмад», упомянутая в сообщении, представляет собой иранскую ракету большой дальности.
Кроме того, связанный с КСИР Telegram-канал Bisimchi Media (Radioman Media) опубликовал видео под названием «Когда проснутся спящие ядерные боеголовки Ирана», сообщает лондонское новостное агентство Iran International.
В коротком видео заявляется, что режим Ирана в кратчайшие сроки разработает ядерное оружие, «если США или сионистский режим допустят какие-либо глупые ошибки».
Как сообщает Iran International, в видео говорится, что иранские баллистические ракеты способны «превратить Нью-Йорк в адские руины», явно намекая на иранскую космическую программу.
«Ядерные объекты Фордо были построены глубоко под горами Ирана и защищены от траншейных бомб и даже ядерного взрыва… в нем подготовлена вся инфраструктура, необходимая для ядерного прорыва», — говорится в видео, сообщает Iran International.
Также террористы заявили, что «объекты в Натанзе могут быть очень уязвимы перед возможным нападением со стороны западных держав и Израиля, но Фордо немедленно перейдет на военную позицию и начнет проект ядерного прорыва, если Натанз подвергнется ракетному обстрелу».
В видео добавили, что иранский режим может быстро перевести свою «мирную ядерную программу на программу создания ядерного оружия».
Террористы, кроме того, отметили, что процесс обогащения урана для создания ядерного оружия в подземных объектах Фордо, недалеко от Кума, позволил Ирану оказаться на грани ядерного прорыва и членства в клубе ядерных держав.
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