СМИ: В Иране арестованы пятеро шпионов, связанных с Моссадом

В воскресенье была арестована еще одна шпионская сеть. Сообщается, что она сотрудничала с Народной организацией моджахедов Ирана и планировал провести «беспрецедентные диверсионные и террористические операции».

В четверг в Иране была арестована шпионская сеть, связанная с Моссадом, согласно сообщению новостного сайта ILNA.

В сообщении утверждается, что шпионская сеть состояла из пяти человек из иранской сепаратистской группы, которая «имеет историю с сионистским режимом» и которой Моссад обещал финансовую поддержку для осуществления своих планов.

Разведывательная организация «Фараджа» заявила, что шпионы обвиняются в сборе информации, поджогах, написании лозунгов и пропаганде против Исламской Республики.

«Курсор» писал ранее, что 21 июля, в центре Израиля произошло чрезвычайное происшествие — два человека провалились в воронку, которая образовалась из-за провала грунта под частным бассейном во дворе виллы в Кармей Йосеф. Один мужчина погиб.

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