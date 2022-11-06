Иран улучшил противовоздушную оборону на фоне роста напряженности — СМИ

По мере нарастания напряженности между Ираном и Саудовской Аравией Иран утверждает, что улучшил свою систему противовоздушной обороны, значительно увеличив радиус действия.

Иран утверждает, что в его системе ПВО Bavar 373 представлена новая зенитная ракета — это модернизированная ракета, которая называется Sayad 4B, ракета ПВО большой дальности.

Иранские проправительственные СМИ объявили о ракете в воскресенье и заявили, что ракета прошла испытания и поразила цель, и что теперь система может обнаруживать угрозы на расстоянии 450 км и противостоять этим угрозам на расстоянии от 300 до 400 км. Утверждалось, что эта ракета использовалась с радаром Bavar.

Иран заявляет, что испытал систему на расстоянии более 300 км.

«Иранской системе ПВО удалось обнаружить цель на расстоянии более 450 километров с помощью своего оптимизированного радара и отследить цель на расстоянии около 405 км, прежде чем взорвать ее с помощью Sayyad 4B», — говорится в сообщении.

Ракета запускается из типичной установки ПВО, с задней части большой платформы грузовика в паре с другим транспортным средством, на котором установлена ​​РЛС. В сообщениях говорится, что ракета использует «гибридное твердое топливо».

«Применение Sayyad 4B также означает, что радиус действия ракет иранской системы ПВО был увеличен до 300 км, а высота поражения увеличилась с 27 до 32 км», — сообщает Tasnim News в Иране.

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