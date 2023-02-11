Иран усилил шпионаж за изгнанными после протестов — Германия

Оппозиционные группы и отдельные лица рассматриваются правителями Ирана как угроза для дальнейшего существования режима.

Правительство Германии признало увеличение числа случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за иранцами в изгнании, проживающими в Германии, после начала массовых протестов в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство ФРГ заявило, что общенациональные волнения, вызванные смертью молодой женщины, задержанной иранской полицией нравов в прошлом году, привели к «растущим признакам возможного шпионажа за оппозиционными мероприятиями и отдельными лицами» в Германии.

«Оппозиционные группы и отдельные лица рассматриваются правителями Ирана как угроза для дальнейшего существования режима», — говорится в заявлении правительства Германии.

Как сообщал Курсор, Европейский Союз предложит новые санкции против Ирана и Беларуси из-за их поддержки российской федерации* в войне против Украины. В ЕС также планируют и в дальнейшем давить на кремль. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.

«И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне россии против Украины», – заверила президент Еврокомиссии.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!