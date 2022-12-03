Иран запустил строительство новой атомной электростанции

Проект «Karoon» рассчитан на восемь лет и обойдется примерно в 2 миллиарда долларов.

Иран в субботу, 3 декабря, начал строительство новой атомной электростанции на юго-западе страны.

Об этом информирует Haaretz со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Отмечается, что реализация проекта под названием «Karoon» стартовала на фоне напряженности в отношениях Тегерана с Соединенными Штатами из-за радикальных санкций, введенных после того, как Вашингтон вышел из ядерной сделки Исламской Республики с мировыми державами.

«Это заявление также было сделано на фоне общенациональных антиправительственных протестов, которые начались в Иране после смерти молодой женщины, задержанной полицией», — напоминает издание.

Также сообщается, что строительство новой электростанции мощностью 300 мегаватт займет восемь лет и обойдется примерно в 2 миллиарда долларов. Предприятие будет расположено в богатой нефтью иранской провинции Хузестан, недалеко от западной границы с Ираком.

Как известно, на данный момент у Ирана есть одна атомная электростанция в южном порту Бушер, которая была введена в эксплуатацию в 2011 году при поддержке россии*, а также несколько подземных ядерных объектов.

«Объявление о строительстве «Каруна» было сделано менее чем через две недели после того, как Иран объявил о начале производства обогащенного урана 60-процентной чистоты на подземном ядерном объекте Фордо. Этот шаг рассматривается как важное дополнение к ядерной программе страны», — говорится в материале.

Издание также уточняет, что в настоящее время у Ирана достаточно 60-процентного урана для переработки в топливо как минимум для одной ядерной бомбы.

Как сообщал Курсор, Иран и КНДР считают, что могут беспрепятственно стать ядерными державами.

Также Курсор писал о том, что в МАГАТЭ заявили, что Иран может создать не одну атомную бомбу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!