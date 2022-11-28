Иран и КНДР считают, что могут беспрепятственно стать ядерными державами – СМИ

Недавно в статье CNN задавался вопрос, не пора ли признать, что Северная Корея является ядерной державой. Это происходит на фоне того, что Пхеньян продолжает угрожать азиатским странам, запуская ракеты.

В статье утверждается, что, поскольку заставить Северную Корею разоружиться невозможно, следует найти другое решение. Один цитируемый эксперт утверждает, что США должны признать Пхеньян ядерной державой. Похоже, что это модель, которой придерживается и Иран. Теория обоих режимов заключается в том, что страны не будут мешать им делать то, что они хотят. Они делают ставку на то, что если они будут продолжать угрожать другим ракетами, а в конечном итоге и ядерным оружием, в ответ ничего не произойдет. Недавние угрозы россии* применить ядерное оружие в Украине, скорее всего, заставят встать и Иран, и Северную Корею.

Эксперт утверждает, что страну, стремящуюся к ядерному оружию, невозможно остановить, и что денуклеаризация «подобна погоне за чудом» и символизирует неудачный подход к угрозам Ирана. Эксперт отметил, что политика, выдвигаемая Западом, в целом признает, что ничего нельзя сделать, когда страны решают запустить баллистические ракеты, когда они угрожают другим странам или когда они создают ядерное оружие. Это ставит под вопрос всю концепцию международных отношений и «международный порядок, основанный на правилах».

По его словам, якобы страны должны были полагаться на эти «правила», чтобы такие страны, как Иран или Северная Корея, не угрожали другим. Если бы они это сделали, то сработали бы «правила». Сделка с Ираном или СВПД была основана на этой идее. Предполагалось, что она отрежет Тегеран от всех путей к бомбе и предусмотрит «ответные» санкции и другие последствия, если он ее создаст. Но Иран все равно обогащает уран, и, похоже, нет никаких реальных «правил», которые бы ему мешали. Та же история развернулась и с Северной Кореей.

В статье говорится, что КНДР и Иран не являются мировыми державами. При этом каждый из них открыто бросает вызов мировому «порядку» и использует одни и те же методы. Анализ обеих стран приводит к одному и тому же выводу: если они захотят запускать ракеты и создавать ядерное оружие, мир, возможно, мало что сможет с этим поделать.

В статье CNN отмечается: «Имейте в виду, что в этом году Северная Корея провела рекордное количество запусков ракет — более 20; утверждает, что размещает тактическое ядерное оружие в полевых подразделениях, чего CNN не может подтвердить независимо; а также считается, что он готов к седьмому подземному ядерному испытанию».

В статье говорится, что, похоже, что Тегеран извлекает уроки из российского вторжения и ядерной и ракетной методологии Северной Кореи. Вторжение россии в Украину разрушило основные аспекты «основанного на правилах» порядка. Это развязало или, по крайней мере, подстегнуло ту активность, которой занимаются Иран и Северная Корея.

Ранее Курсор писал, что в США назвали самое мощное стратегическое оружие в мире. Северокорейская ракета «Хвасон-17» вызывает беспокойство у сотрудников службы безопасности США.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!