Иран заявил, что арестовал 10 агентов Моссада: что известно

Тегеран время от времени объявляет об арестах иностранных шпионов, не предоставляя каких-либо доказательств.

По сообщениям иранских СМИ, власти Ирана арестовали 10 агентов, работающих на Израиль в провинции Западный Азербайджан.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что эти лица проводили операции против иранских силовиков и контактировали со спецслужбами Моссад.

«Они поджигали автомобили и дома людей, связанных с органами безопасности, и получали деньги за фотосъемку, которые отправляли агентам Моссада», — говорится в сообщении.

Иран время от времени объявляет о задержании людей, которые, по его словам, шпионят в пользу зарубежных стран, включая Соединенные Штаты и Израиль, не предоставляя доказательств, подтверждающих такие утверждения.

Иранские лидеры также недавно заявили, что народные волнения по всей стране против угнетения женщин режимом организованы Израилем и США.

Две недели назад Иран заявил о задержании «сионистского шпиона», замаскированного под бизнесмена, в южной провинции Керман. Прокуратура утверждала, что шпион планировал «подорвать безопасность» в Кермане, прежде чем его поймали члены Корпуса стражей исламской революции. По его словам, подозреваемый также планировал встретиться с израильским агентом в соседней стране, чтобы получить новое задание.

В июле иранские СМИ сообщили, что в Иране была арестована предполагаемая израильская шпионская сеть, состоящая из пяти человек, что стало вторым задержанием такой группы за неделю.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал предполагаемого шпиона в пользу Израиля. В городе Керман арестован человек, «шпионящий в пользу Израиля».

Наша редакция сообщала, что Хаменеи обвинил Израиль и США в «спланированных» беспорядках в Иране. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что смерть 22-летней Махсы Амини была «горьким инцидентом», но беспорядки были «спланированы».