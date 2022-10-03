Хаменеи обвинил Израиль и США в «спланированных» беспорядках в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что смерть 22-летней Махсы Амини была «горьким инцидентом», но беспорядки были «спланированы».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем сегодняшнем выступлении ​​обвинил Израиль и Соединенные Штаты в массовых протестах по поводу убийства Махсы Амини, заявив, что они были «спланированы сионистским режимом».

Он добавил, что протесты по поводу смерти женщины, задержанной полицией, были спланированы, а не организованы «обычными иранцами». Это первый комментарий Хаменеи о беспорядках, охвативших Иран с 17 сентября.

В комментариях, опубликованных государственными СМИ, Хаменеи сказал, что смерть 22-летней Махсы Амини «глубоко разбила мне сердце», назвав это «горьким инцидентом». Он также добавил, что «некоторые люди вызвали нестабильность на улицах», заявив, что были запланированы «беспорядки».

Он выразил решительную поддержку силам безопасности, заявив, что они столкнулись с несправедливостью во время протестов.

Хаменеи, исполняющий обязанности верховного главнокомандующего вооруженными силами, сегодня утром присутствовал на выпускной церемонии вооруженных сил.

Ранее Курсор писал о гибели 22-летней девушки в Иране: «протестный» хэштег побил исторический рекорд. 22-летняя Махса Амини скончалась на прошлой неделе из-за тяжелой травмы головы после ареста за ношение «неподходящего хиджаба».

Протесты в Иране: количество погибших, санкции США и подробности смерти девушки, задержанной полицией нравов. Появилась новая информация о ходе протестов в Иране, спровоцировавших их событие и реакции Соединенных Штатов Америки.

В Иране проходят уличные протесты. Они разгорелись после смерти 22-летней девушки курдской девушки Махсы Амини, задержанной так называемой «полицией нравов» за якобы нарушение закона о ношение хиджаба.

Как сообщал Курсор, 22-летняя Махса Амини была арестована после того, как полицейские, по-видимому, обнаружили недостатки в ее головном уборе. Согласно сообщениям в социальных сетях, девушка была задержана так называемой «полицией нравов» после того, как полицейские нашли недостатки в ее хиджабе.

Напомним, что Илон Маск готов предоставить жителям Ирана услуги Starlink на фоне протестов в стране. SpaceX хочет дать доступ иранцам к услуге спутниковой широкополосной связи, которая уже была предоставлена ​​Украине для ее борьбы с вторжением россии*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!