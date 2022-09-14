Иран заявил, что хочет более тесных связей с ОАЭ

Министр иностранных дел Амир-Абдоллахян сказал новому послу Эмиратов, что страны региона должны сотрудничать во имя стабильности.

В среду высокопоставленный дипломат Ирана заявил, что его страна хочет укрепить отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Он озвучил заявление, когда приветствовал посла Эмиратов, который вернулся в Тегеран впервые за шесть лет.

ОАЭ и другие государства Персидского залива свернули свои связи с Исламской Республикой в ​​2016 году после того, как иранские протестующие напали на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Иране после казни в Эр-Рияде известного шиитского мусульманского священнослужителя Нимра аль-Нимра.

«Мы хотели бы расширить наши отношения с нашими соседями, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами», — сказал министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян новому послу Эмиратов Саифу Мохаммеду аль-Зааби во время их встречи во вторник, согласно официальному заявлению, опубликованному рано утром в среду.

Несмотря на понижение дипломатического рейтинга, богатые нефтью ОАЭ поддерживают прочные экономические связи с Исламской Республикой.

В 2020 году ОАЭ установили дипломатические отношения с Израилем, что осудил Тегеран.

Но Абу-Даби проводит политику сближения с бывшими региональными соперниками, включая Катар, Турцию и Иран.

Согласно заявлению министерства, Амир-Абдоллахян «также подчеркнул необходимость сотрудничества стран региона во имя региональной стабильности».

В июле ОАЭ заявили, что рассматривают возможность отправки посла обратно в Тегеран с целью «укрепления двусторонних связей», сообщали в то время государственные СМИ.

В прошлом месяце Иран заявил, что Кувейт направил в Тегеран своего первого посла с 2016 года.

Две ближневосточные державы, шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия, выразили готовность преодолеть свои разногласия и участвовали в двусторонних переговорах, о которых впервые стало известно в апреле 2021 года.

Ранее Курсор писал, что раскрыты имена тех, кто предположительно стоит за кибератаками Ирана.