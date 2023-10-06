Иранская правозащитница получила Нобелевскую премию мира

Нобелевской премией она была удостоена за свои выдающееся заслуги.

Нобелевскую премию мира 2023 года получила Наргес Мохаммади за свою роль в борьбе против угнетения женщин в Иране и защиту прав человека. Стоит отметить, что она является вице-президентом правозащитной организации в Иране и ярым противником смертной казни.

Об этом пишут "Новости Израиля".

В ноябре 2021 года Мохаммади была приговорена к двум годам тюрьмы и 80 ударам плетью. Во время задержания ее избили и увезли в тюрьму, где она до сих пор отбывает срок за “антигосударственную пропаганду”. Примечательно, что это не первое заключение активистки с тех пор, как она начала выступать за права женщин.

«Смелая борьба Мохаммади стоила огромных личных потерь. В общей сложности режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил ее в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью». Пока я говорю, Мохаммади все еще находится в тюрьме», - сказано в заявлении комитета.

Ранее "Курсор" писал о том, что Зеленский вошел в список фаворитов букмекеров на получение Нобелевской премии мира. Отмечается, что другими фаворитами на получение престижной награды являются российский оппозиционный политик Алексей Навальный, а также шведская эко-активистка Грета Тунберг. Всего в 2023 году на премию номинированы более 350 человек.

Также мы сообщали, что на вручении Нобелевской премии-2023 не будет представителей рф, Беларуси и Ирана. Правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики.