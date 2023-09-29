В 2023 году на премию номинированы более 350 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский является одним из главных претендентов на получение Нобелевской премии мира-2023.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные букмекеров.

Отмечается, что другими фаворитами на получение престижной награды являются российский оппозиционный политик Алексей Навальный, а также шведская эко-активистка Грета Тунберг.

В 2023 году на премию номинирован 351 человек. Хотя полный список и остается в секрете, но те, кто выдвигает их кандидатуры, имеют право раскрыть личности.

Номинантами, которые уже стали известными публике, являются Грета Тунберг и Ванесса Накате, активисты в сфере экологии, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, находящийся в российской тюрьме, и участница китайских протестов Пенг Лифа.

Специалисты, следящие за прогрессом премии, отмечают, что в этом году, когда отмечается 75-летие Всеобщей декларации прав человека, премия может привлечь внимание к правозащитной деятельности.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра в 82-ю годовщину трагедии. Президент Украины принял участие в церемонии, которая прошла в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин Украины.

В этот раз организаторы ограничили число присутствующих по просьбе лидера Украины. Среди участников церемонии присутствовали раввины из разных украинских городов, которые пришли в сопровождении заместителя председателя совета Федерации еврейских общин Украины, раввина Рафаэля Рутмана.

Также украинский лидер опубликовал в соцсетях видео в память жертв Бабьего Яра и напомнил о трагических событиях 1941 года.

Также Курсор писал о том, что президент Украины Зеленский озвучил жесткое требование в Совбезе ООН.