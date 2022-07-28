Иранский депутат похвастался тем, что москва покупает дроны у Тегерана

Хади Бейгинежад, член парламентского комитета по энергетике, заявил во вторник официальному сайту правительства Ирана IRNA, что прогресс Ирана в области создания беспилотных летательных аппаратов значительно изменил имидж страны на международной арене.

Он сказал, что продажа дронов укрепила связи Ирана с дружественными странами, назвав это полезным фактором для мира и стабильности в регионе.

Он добавил, что Соединенные Штаты признали рост мощи Ирана в производстве беспилотников и хорошо осведомлены о цене борьбы с иранскими беспилотниками в регионе.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в июле дважды предупреждал, что москва, похоже, рассматривает возможность покупки иранских беспилотников, а российские офицеры даже посетили базу беспилотников в иранском Кашане, чтобы рассмотреть варианты БПЛА. В его заявлениях намекалось на возможное обучение российских экипажей работе с беспилотниками, и говорилось, что это приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения в Украине.

Советник президента Владимира Зеленского заявил в понедельник Iran International, что россия и Иран являются союзниками в войне в Украине, и не будет сюрпризом, если Тегеран поставит беспилотники москве.

Напомним, что иранские беспилотники, которые, возможно, уже получила россия, были созданы на основе израильской и американских разработок.

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