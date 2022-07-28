Иранский депутат похвастался тем, что москва покупает дроны у Тегерана

13:14, Сегодня
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Фото: canva.com

Иранский депутат сказал, что военное сотрудничество между Тегераном и москвой нарушило политические уравнения мирового порядка. Он также подтвердил запрос россии на покупку иранских беспилотников.

Хади Бейгинежад, член парламентского комитета по энергетике, заявил во вторник официальному сайту правительства Ирана IRNA, что прогресс Ирана в области создания беспилотных летательных аппаратов значительно изменил имидж страны на международной арене.

Он сказал, что продажа дронов укрепила связи Ирана с дружественными странами, назвав это полезным фактором для мира и стабильности в регионе.

Он добавил, что Соединенные Штаты признали рост мощи Ирана в производстве беспилотников и хорошо осведомлены о цене борьбы с иранскими беспилотниками в регионе.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в июле дважды предупреждал, что москва, похоже, рассматривает возможность покупки иранских беспилотников, а российские офицеры даже посетили базу беспилотников в иранском Кашане, чтобы рассмотреть варианты БПЛА. В его заявлениях намекалось на возможное обучение российских экипажей работе с беспилотниками, и говорилось, что это приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения в Украине.

Советник президента Владимира Зеленского заявил в понедельник Iran International, что россия и Иран являются союзниками в войне в Украине, и не будет сюрпризом, если Тегеран поставит беспилотники москве.

Напомним, что иранские беспилотники, которые, возможно, уже получила россия, были созданы на основе израильской и американских разработок.

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Автор материала:
Ирен Давид
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