Иранский режиссер объявил голодовку в тюрьме

Знаменитость задержали после того, как он обратился в прокуратуру Тегерана, чтобы узнать об арестах двух других иранских режиссеров.

Иранский режиссер Джафар Панахи, арестованный прошлым летом, объявил голодовку в знак протеста против продолжающегося задержания на фоне продолжающихся более четырех месяцев антиправительственных протестов.

Об этом сообщает AP News.

Панахи, чьи фильмы взволновали критиков и завоевали множество международных премий, выступил с заявлением, в котором заявил, что со среды, 1 февраля, прекращает употреблять еду и лекарства «в знак протеста против незаконных и бесчеловечных действий судебного аппарата и органов безопасности».

Он входит в число иранских художников, спортивных деятелей и других знаменитостей, задержанных после выступления против иранской теократии. Такие аресты участились после того, как в сентябре вспыхнули общенациональные протесты в связи со смертью молодой девушки Махси Амини.

62-летний Панахи был приговорен к шести годам тюремного заключения в 2011 году по обвинению в антиправительственной пропаганде, но приговор так и не был приведен в исполнение. Ему запретили путешествовать и снимать фильмы, но он продолжал снимать андеграундные фильмы, которые с большим успехом выходили за границу.

Его арестовали в июле, когда обратился в прокуратуру Тегерана, чтобы узнать об арестах двух других иранских режиссеров. Позже судья постановил, что он должен отбыть ранее назначенный срок.

Также «Курсор» сообщал, что в Иране молодую пару осудили на 10 лет из-за танца на площади в Тегеране.

Помимо этого недавно Зеленский заявил, что Грузия публично пытает и убивает Михеила Саакашвили, который потерял более 30% веса и сейчас весит около 69 кг.