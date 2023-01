В Иране молодую пару осудили на 10 лет из-за танца на площади в Тегеране

Молодая пара иранцев распространила видео с собственным танцем, исполненным на одной из площадей Тегерана. За это парня с девушкой приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что девушка Астияж Хагиги и ее жених Амир Ахмади станцевали на площади Азади в Тегеране, записали процесс на видео и выложили в интернет. Впоследствии иранское правительство квалифицировало их действия как «распространение порока» и заговор «в целях подрыва национальной безопасности». Кроме того, считается, что молодожены якобы участвуют в пропаганде против режима.

Помимо лишения свободы Астияж и Амир не смогут пользоваться интернетом в течение двух лет. Столько же не смогут уезжать из страны.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran’s Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1

— Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023