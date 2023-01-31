В Иране молодую пару осудили на 10 лет из-за танца на площади в Тегеране

17:27, Сегодня
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Фото: скриншот из Youtube

Правительство квалифицировало их действия как «распространение порока» и заговор «в целях подрыва национальной безопасности».

Молодая пара иранцев распространила видео с собственным танцем, исполненным на одной из площадей Тегерана. За это парня с девушкой приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что девушка Астияж Хагиги и ее жених Амир Ахмади станцевали на площади Азади в Тегеране, записали процесс на видео и выложили в интернет. Впоследствии иранское правительство квалифицировало их действия как «распространение порока» и заговор «в целях подрыва национальной безопасности». Кроме того, считается, что молодожены якобы участвуют в пропаганде против режима.

Помимо лишения свободы Астияж и Амир не смогут пользоваться интернетом в течение двух лет. Столько же не смогут уезжать из страны.

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Ранее Курсор писал, что Иран угрожает Саудовской Аравии из-за освещения протестов в СМИ. Иран усиливает риторику против иностранных СМИ, которые он обвиняет в поддержке протестов. Иранский режим сталкивается с протестами уже более полутора месяцев.

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