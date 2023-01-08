Иранцы протестуют возле посольства Франции: с чем это связано

Десятки иранцев собрались в воскресенье возле посольства Франции в Тегеране, протестуя против карикатур на верховного лидера Исламской Республики. Их опубликовало французское сатирическое издание Charlie Hebdo.

В среду журнал опубликовал карикатуры на аятоллу Али Хаменеи в поддержку протестов в Иране. Иран предупредил Францию ​​об «оскорбительных и непристойных» карикатурах, появившихся в специальном выпуске, приуроченном к годовщине смертоносного нападения на парижский офис журнала в 2015 году.

Десятки демонстрантов, большинство из которых студенты религиозных семинарий, собрались перед посольством в центре столицы Тегерана и подожгли французские флаги.

«Франция, стыдись!» — скандировали протестующие.

Размахивая иранскими флагами, они держали фотографии Хаменеи и плакаты с надписями «Я пожертвую своей жизнью ради лидера» и «Позор Charlie Hebdo».

«Я пришел поддержать свою революцию, моего лидера», — сказал 17-летний семинарист Карим Хейдарпур.

Iranians protest outside French embassy after Charlie Hebdo cartoons https://t.co/JCitPrrXDN pic.twitter.com/m3paqyDXeZ — FRANCE 24 (@FRANCE24) January 8, 2023

Аналогичные проправительственные митинги прошли в священном иранском городе Кум, в 128 км к югу от Тегерана. Также в воскресенье вечером президент Ирана Эбрагим Раиси осудил публикацию карикатур.

«Прибегание к оскорблениям и оскорблениям под предлогом свободы — яркое свидетельство абсурдности логики оскорбляющих и их разочарования в несостоятельности заговора хаоса и нестабильности в стране», — сказал Раиси.

По словам официального представителя министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани, свобода слова не должна использоваться в качестве предлога для «оскорбления» религии.

«Франция не имеет права оправдывать оскорбление святынь других стран и народов и последователей божественных религий под предлогом свободы слова. Париж должен соблюдать фундаментальные принципы международных отношений, а именно взаимное уважение (и) невмешательство во внутренние дела других», —заявил он.

«Курсор» сообщал, что в Германии полиция задержала гражданина Ирана, который подозревается в планировании терактов.