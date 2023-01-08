В Германии предотвращен теракт: полиция задержала гражданина Ирана

Гражданин Ирана подозревается в планировании «террористического акта, угрожающего государству Германия», для которого он готовил смертельные яды на основе цианида и рицина.

Полиция Германии арестовала 32-летнего иранца, который подозревается в планировании терактов на территории страны.

Об этом сообщает Haaretz.

Гражданин Ирана покупал и готовил смертельные яды на основе цианида и рицина для совершения теракта. В полиции сообщили о связях задержанного с исламистами.

В пресс-службе прокуратуры Дюссельдорфа рассказали, что в доме подозреваемого в городе Кастроп-Рауксель был произведен обыск в рамках расследования.

Гражданин Ирана подозревается в планировании «серьезного террористического акта, угрожающего государству». Это влечет за собой тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 10 лет.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер заявила: «Германия по-прежнему является непосредственной мишенью исламистских террористических организаций. Серьезную опасность представляют собой преступники, мотивированные исламистами».

В полиции сообщили, что информация о готовящемся теракте поступила от службы безопасности «дружественного государства», не вдаваясь в подробности. Предположительно, речь идет о Федеральном бюро расследований США.

Также во время обысков был задержан второй злоумышленник, это брат подозреваемого.

Яд рицин может вызвать смерть в течение 36-72 часов после воздействия количества, равного булавочной головке. Известного противоядия не существует.

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