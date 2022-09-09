Испанец, призывающий к «священной войне» против евреев, приговорен к тюремному заключению

Мужчина осужден после публикации в социальных сетях, призывающей к насилию против Израиля и евреев.

Испанский суд приговорил человека, который призвал к «священной войне» против евреев в социальных сетях, к двум годам тюрьмы и штрафу, согласно новостному сайту Diario de Navarra.

Провинциальный суд Наварры вынес приговор 40-летнему ответчику за разжигание ненависти, связанное с его постами в социальных сетях, в которых он призывал к нападению на Израиль и «священной войне».

Подразделение киберпространства испанской национальной полиции провело мониторинг социальных сетей на предмет преступной деятельности. Расследование, длившееся более года, было сосредоточено на действиях мужчины в социальных сетях.

Полиция заявила, что его посты включали призывы к «священной войне» против Израиля и восхваление действий ХАМАСа и бригад Эззелдин аль-Касам. Он также отмечал теракты против израильтян и подстрекал к насилию в отношении евреев.

Мужчина был привлечен к ответственности по статье 510 Уголовного кодекса Испании, которая предусматривает наказание за разжигание ненависти в Интернете, включая дискриминацию или насилие в отношении группы или лица на расистской, антисемитской или иной почве.

Ранее Курсор писал, что в одном из районов Нью-Йорка усилят патрулирование возле синагог. В Уильямсберге, расположенном в районе Бруклина (США), сотрудники полиции усилят патрулирование возле синагог. О таком решении рассказала комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл.

Кроме этого, испанский еврейский лидер призвал поднять уровень просвещения о Холокосте для борьбы с антисемитизмом. Президент Федерации еврейских общин Испании Исаак Бензакен сказал в интервью, что, хотя Холокост может показаться далеким прошлым, его нельзя забывать, потому что, по его словам, к сожалению, история повторяется.

Напомним, что лидер испанских евреев призывает к образованию населения, чтобы предотвратить антисемитские нападения.