Испания экстрадирует в США хакера, взломавшего страницы Байдена и Нетаниягу в Twitter

Там он предстанет перед судом.

Высокий суд Испании рассмотрел запрос Соединенных Штатов и принял решение об экстрадиции британского хакера, который взломал аккаунты в социальной сети Twitter американского президента Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает «Reuters«.

В запросе говорилось, что США имеют лучшую позицию для судебного преследования, поскольку именно там находятся доказательства. Сам хакер выступал против свой экстрадиции.

«Правительство Испании еще должно подтвердить экстрадицию. Обычно оно соглашается с решением Высокого суда, однако подозреваемый все еще может подать апелляцию», — говорится в сообщении.

По данным издания, 22-летний Джозеф Джеймс О’Коннор был арестован в июле 2021 года в южном городе Эстепона. Хакерская атака на Twitter в июле 2020 года повлияла на ряд проверенных аккаунтов, в том числе тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, генерального директора Tesla Илона Маска и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу.

Также пострадали аккаунты звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, миллиардера Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга и Кейна Веста.

Хакер использовал учетные записи для получения цифровой валюты, что побудило соцсеть запретить некоторым проверенным аккаунтам публиковать сообщения в течение нескольких часов вплоть до восстановления безопасности этих аккаунтов.

«Курсор» писал о том, что хакерской атаке подвергся Израильский технологический институт. Преступники потребовали 80 биткойнов и пригрозили увеличить сумму на 30 процентов, если выкуп не будет выплачен в течение 48 часов. Кибератака на Технион могла стать иранским ответом на атаки на иранские исследовательские центры, приписываемые Израилю.