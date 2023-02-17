Испания узаконила «менструальный отпуск»

Также в стране разрешили несовершеннолетним девушкам без согласия родителей делать аборты.

Испания первой в Европе приняла закон, разрешающий женщинам с особо болезненными менструациями брать оплачиваемый отпуск с работы, а также проводить аборты несовершеннолетним девушкам без согласия родителей.

Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что закон дает право на трехдневный отпуск с возможностью продления до пяти дней для тех, у кого есть периоды нетрудоспособности из-за болезненных менструаций. Для отпуска необходима справка от врача, а государственная система социального обеспечения будет оплачивать счет.

В Испании также начнут бесплатно выдавать средства женской гигиены в некоторых учреждениях, таких как учебные заведения и тюрьмы.

Также теперь подросткам от 16 лет будет позволено делать аборт в любой государственной больнице без согласия родителей или законных опекунов.

Кроме того, закон предусматривает новый оплачиваемый предродовой отпуск с 36 недели беременности до момента родов, предоставление бесплатных средств контрацепции, а также запрет суррогатного материнства, объявляя эту практику формой насилия над женщинами.

Как сообщал Курсор, у женщин, практикующих растительную диету, репродуктивный возраст стартует позже. Примерно в 16-17 лет появляется первая менструация, в то время как в США и россии* это происходит к 11-12 годам. Такое положение дел также влияет на наступление менопаузы, отодвигая ее на более поздний возраст.

Также Курсор писал о том, что израильские ученые выяснили, влияет ли вакцинация от коронавируса на ход беременности.