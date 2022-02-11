Израильские ученые выяснили, влияет ли вакцинация от коронавируса на ход беременности

Ученые из Израиля проанализировали данные больничной кассы «Маккаби» и выяснили, что вакцинация препаратом Pfizer от коронавируса никак не влияет на ход беременности, а также на здоровье новорожденных детей.
По словам экспертов, они проверили информацию о 17 тысячах беременных женщин, которые были привиты. Кроме того, были проверены данные непривитых 7000 женщин.
В обеих группах младенческая смертность составила 0,1 процента. А вот преждевременные роды составили 4,2 процента для детей, чьи матери привились. Среди непривитых матерей этот показатель составил 4,8 процента.
Также статистика показала, что врожденные проблемы новорожденных были замечены у 1,5 среди тех, чьи матери привились. А вот дети непривитых матерей столкнулись с врожденными проблемами в 2,1 процентов случаев.
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