Испанский суд обязал мужчину выплатить экс-супруге 200 тысяч евро: 25 лет была домохозяйкой

Суд в южной Андалусии (Испания) признал, что муж должен выплатить своей бывшей жене 200 000 евро за 25 лет неоплачиваемой работы по дому. Женщина подала иск против своего мужа, утверждая, что все это время она занималась домашними обязанностями, заботилась о детях и ухаживала за своим мужем. Решение суда стало исходом данного спора.

Об этом пишет «Сadenaser«.

Семейная пара, имевшая двух дочерей, заключила брак, в котором был установлен режим раздела собственности, позволяющий каждому из супругов владеть своим имуществом. В результате этого женщина не имела доступа к любому богатству, приобретенному во время брака.

Однако суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что женщина посвятила свою жизнь заботе о доме, детях и муже, и должна получить оплату за свой неоплачиваемый труд. Мужу было приказано выплатить ей 204 624,86 евро на основе годовой минимальной заработной платы на протяжении всего их брака. Кроме того, муж должен был выплачивать ей ежемесячное пособие на уход за детьми, одна из которых была несовершеннолетней, а другая — старше 18 лет.

Женщина заявила, что ее муж не разрешал ей работать за пределами дома, хотя позволял ей заниматься в спортзалах, которыми он владел. Она также отметила, что посвятила свою жизнь работе по дому и уходу за детьми и мужем.

Напомним, суд обязал больницу выплатить ущерб израильтянину, который после операции лишился поклонниц. Мужчина получит компенсацию в размере 1,535 млн шекелей за недополученный доход, боль и страдания, потерю заработка в будущем, потребность в посторонней помощи и расходы на лечение. Государство также оплатит судебные издержки и гонорар адвоката в общей сумме 359.190 шекелей.