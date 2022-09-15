Опрос: в США мусульмане больше подвержены исламофобии, чем евреи

Институт социальной политики и взаимопонимания (ISPSU) провел исследование и установил, что наименее исламофобская религиозная группа в США – евреи.

Специалисты провели телефонные и онлайн-опросы тысяч американцев. Оказалось, что среди христиан (70% взрослого населения США являются представителями различных течений христианства), мусульман и в целом населения страны исламофобия встречается чаще, чем среди евреев.

Об этом сообщает ISPSU.

В институте разработали индекс, чтобы измерить одобрение антимусульманских стереотипов. Среди них было насилие в адрес других жителей США и женоненавистничество. По мнению исследователей, эти факторы предсказывают общественную поддержку дискриминационной политики в отношении мусульман.

Среди 100 возможных евреи набрали 17 баллов, а американские мусульмане – 26 из 100. В 2018 году последняя группа набрала 18 баллов. Члены ISPSU) полагают, что если человек одобряет негативные стереотипы о собственной группе, то это является «интернализованным угнетением».

Любопытно, что мусульмане, большая часть жизни которых пришлась на период после терактов 11 сентября 2001 года, демонстрируют большую исламофобию. Самые высокие показатели этого явления продемонстрировали белые евангелисты (30 баллов), а после них идут католики (28 баллов).

После христианства, вторая по величине религия в США – иудаизм. Около 2% граждан идентифицируют себя как евреи, что вдвое больше, чем 0,9% взрослых людей, которые исповедуют ислам. У респондентов-евреев спросили, поддерживают ли они то, что большая часть мусульман в США более склонна к насилию, чем представители других групп. Лишь 9% ответили утвердительно, а 81% – отрицательно. На вопрос о дискриминации большинством мусульман США женщин 57% евреев не согласились с этим утверждением. Для сравнения, среди мусульман так же ответили 69%, а среди всего населения – 45%.

Помимо этого, 19% американских мусульман считают, что большинство представителей их группы враждебно относятся к своему месту проживанию, США. Таким же образом ответили лишь 4% американских евреев.

Ранее «Курсор» сообщал, что более трети немцев негативно относятся к Израилю.