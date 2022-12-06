Исследователи обнаружили скрытые символы в 1200-летней рукописи

Загадочные рисунки и женское имя были скрыты на страницах библейского текста.

Эксперты из Университета Лестера обнаружили скрытые рисунки, загадочные символы и имя неизвестной женщины, которые были написаны без использования чернил, на страницах древней рукописи. Она хранилась в библиотеке Оксфордского университета, и ей более 1200 лет.

Об этом пишет Live Science.

Ученые заметили загадочные отметки на страницах копии «Деяний апостолов» (книга из Нового Завета), написанной на латыни (оригинал был написан на древнегреческом языке).

Исследователи под руководством Джессики Ходжкинсон использовали специальную технологию, которая позволяет увидеть на страницах древних текстов почти невидимые надписи шириной в 1/5 ширины человеческого волоса.

По их словам, таинственные символы оставила знатная и образованная женщина, которая скорее всего и носила староанглийское имя Эдбург. Смысл оставленных пометок и рисунков в рукописи пока что не ясен, но ученые считают, что таким образом автор этих надписей, которые были оставлены без чернил, то есть практически нацарапаны, хотела выделить важные для нее отрывки в тексте.

«Но эти символы представляют больший интерес для нас. Ведь здесь встречаются и кресты и другие необычные символы, рисунки. Мы также обнаружили несколько длинных надписей, которые были написаны на староанглийском языке», — говорит Ходжкинсон.

«Курсор» писал ранее, что в 2017 году на юге Израиля в Тель-Лахисе археологам удалось найти удивительный гребень из слоновой кости, на котором была надпись на ханаанском языке. Буквы были замечены на артефакте спустя детального изучения. И ученым удалось расшифровать древнее послание.