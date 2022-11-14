Исследователи раскрыли смертельную угрозу для десятков миллионов людей

Ученые отметили, что исчезновение льда в Арктике в летние периоды обернется мировой катастрофой.

Группа исследователей раскрыла опасность исчезновения льда в Арктике в летние периоды.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Из доклада специалистов следует, что в течение десяти лет район может «окончательно» лишиться морского льда, что приведет к катастрофическим последствиям для десятков миллионов людей.

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», — отметила сотрудник Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта.

По прогнозам ученых, сокращение количества льда откроет темный Северный Ледовитый океан, который будет поглощать, а не отражать тепло, усиливая глобальное потепление. Это также может привести к самому большому за 130 тысяч лет «импульсу талой воды», что отразится на прибрежных регионах.

«Курсор» писал ранее, что последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами. Однако новое исследование показывает, что одна часть света нагревается вдвое быстрее, чем другие континенты.

Еще мы писали, что ученые из Массачусетского технологического института предлагают разместить между нашей планетой и Солнцем специальные «космические пузыри», которые должны будут блокировать солнечное излучение.