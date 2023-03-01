Исследователи создали электронную кожу: в чем ее предназначение

Исследователи из Гонконга создали электронную кожу, которая способна ощущать и воспроизводить прикосновения. Она похожа на клочок двустороннего скотча с лампочками.

Об этом пишет New Atlas.

Электронная кожа, представленная в виде функционального прототипа, похожа на клочок двустороннего скотча с лампочками. В нем есть сетка приводов, а также модуль Bluetooth, аналого-цифровой преобразователь и другая электроника. Размеры самого устройства составляют 7 на 10 см, а толщина – 4,2 мм

Каждый из 16 приводов состоит из гибкой катушки, мягкой силиконовой опоры, магнита и тонкой пленки полидиметилсилоксана (PDMS). При нажатии на привод он генерирует электрический сигнал, который затем превращается в цифровой. Он передается через Bluetooth (или Интернет) на другой участок электронной кожи, где соответствующий актуатор начинает вибрировать. Чем дольше и сильнее первое прикосновение к присылающему патчу, тем длиннее и сильнее вибрации на принимающем патче. Таким образом, возможна передача прикосновений на сверхдальнее расстояние.

Ученые говорят, что хотят усовершенствовать технологию, чтобы ее использовали слепые. Она позволит им ощущать сообщения Брайля, передаваемые непосредственно на их кожу.

«Курсор» писал ранее, что разработчики из Южной Кореи представили портативное устройство, с помощью которого можно через расстояние передавать прикосновения. Это устройство нужно носить на доминирующей руке (в зависимости, правша человек или левша). Одно устройство носит тот, кто посылает тактильные ощущения, а другое — тот, кто принимает.

Еще мы писали, что американские исследователи разработали устройство, которое помогает определить, когда человеку лучше взять паузу и помолчать.