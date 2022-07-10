Истощение озонового слоя над Арктикой вызывает погодные аномалии — исследование

Новое исследование, которое было опубликовано в рецензируемом журнале Nature Geoscience, показало, что истощение озонового слоя над Арктикой — одна из основных причин погодных аномалий в северном полушарии, которые наблюдались в 2011 и 2020 годах.

По словам ученых, истощение озонового слоя над Арктикой способствовало тому, что весна в центральной и северной Европе была теплой и сухой, но в полярных районах в этот период преобладали более влажные условия.

Но ученые не могли понять, причиной погодных аномалий было разрушение озонового или какие-то иные факторы, например, полярный вихрь в стратосфере.

Ученые из ETH Zurich, Принстонского университета и Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) решили провести исследование для устранения неопределенности. Они запустили смоделированные компьютерные климатические модели для сравнения ситуаций между тем, когда есть истощение озонового слоя и когда оно отсутствует.

Моделирование учитывало разрушение озонового слоя. Данные моделирования совпали с данными наблюдений за 2011 и 2020 годы, а также с восемью другими аналогичными событиями, которые использовались для сравнения. Затем ученые решили убрать разрушение озонового слоя из моделирования, но из-за этого не удалось воспроизвести результаты, которые бы совпали с 2011 и 2020 годами.

«Больше всего удивило то, что, хотя использованные для моделирования модели были разные, но они дали сзожие конечные результаты», — заявил соавтор Габриэль Чиодо, научный сотрудник SNSF Ambizione в Институте атмосферных исследований. и наука о климате.

По словам исследователей, аномалии начинаются с истощения озонового слоя в стратосфере. Чтобы озоновый слой там истощился, температура в Арктике должна быть очень низкой, а полярный вихрь в стратосфере должен быть сильным. Обычно озон поглощает УФ-излучение, нагревая стратосферу и помогая разрушить полярный вихрь весной, но если озона меньше, стратосфера охлаждается и вихрь становится сильнее.

Когда полярный вихрь сильный, более холодный воздух задерживается в полярных регионах, создавая более мягкую погоду в северном полушарии. Когда полярный вихрь ослабевает, это может вызвать динамическую погоду, поскольку более холодный воздух может выйти из полярных регионов в США или Европу.

Ученые отметили, что новое исследование может помочь исследователям климата делать более точные сезонные прогнозы погоды и климата, что позволит лучше прогнозировать изменения тепла и температуры.

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