Истребители для Украины: министр обороны Великобритании сделал заявление

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что союзники могли бы помочь Украине быстрее, поддерживая их позицию на земле, а не сосредотачиваясь на предоставлении самолетов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал сегодня утром Би-би-си о перспективе отправки истребителей в Украину, как об этом просили политики страны.

Он сказал: «Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители, потому что это совсем другие системы вооружения. Эти самолеты сопряжены не только с огромными проблемами, но вы также не можете научиться летать за неделю или две, это займет много времени».

Самолеты также должны иметь пит-бригаду, как команда Формулы-1: у них должны быть сотни инженеров и пилотов. И это не то, что вы можете просто создать за несколько месяцев, и мы не собираемся отправлять 200 военнослужащих Королевских ВВС в Украину во время войны».

В интервью для Sky News он сказал, что истребителям требуется «очень солидный экипаж» и что Великобритания могла бы оказать более немедленную поддержку, предоставив оружие большой дальности и зенитные ракеты.

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