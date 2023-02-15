Минобороны россии вербует заключенных — аналитики ISW

CNN сообщил, что минобороны россии напрямую вербовало заключенных, которые были переброшены в Соледар Донецкой области, в формирования 2-го армейского корпуса лнр в октябре 2022 года. Осужденные пожаловались CNN на ужасные злоупотребления и отметили, что они понесли тяжелые потери после того, как им приказали штурмовать оборонительные позиции украинских войск.

Об этом говорится в новом отчете института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что решение минобороны рф вербовать заключенных является показателем того, что кремль стремится использовать осужденных для будущих атак подобно группе вагнера, несмотря на ограниченную боеспособность осужденных.

Представитель Главного управления военной разведки Украины Андрей Усов заявил, что министр обороны рф сергей шойгу и начальник генштаба рф валерий герасимов создают резерв «пушечного мяса» из осужденных, которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании минобороны.

Эксперты отметили, что интеграция минобороны рф этих сил осужденных в формирования лнр также может гооврить о том, что военачальники рф пытаются избежать перестройки некоторых своих обычных частей для приспособления к ним недостаточно подготовленных заключенных.

ISW ранее наблюдала случаи плохого обращения с российскими прокси-вооруженными формированиями со стороны обычных вооруженных сил рф. Российское командование, возможно, стремилось не нарушать моральный дух подразделения, интегрируя осужденных.

В институте заявили, что вербовка заключенных минобороны рф осенью 2022 года также может совпасть с усилением критики со стороны финансиста группы «вагнер» евгения пригожина. пригожин начал публично нападать на военачальников рф в начале октября, и вмешательство минобороны рф в его схему вербовки, возможно, вызвало некоторые из этих недовольств со стороны обычных российских военных и бюрократии минобороны рф.

Курсор писал ранее, что у российского президента владимира путина нашли личный бронепоезд, которым он пользуется с 2021 года. Поезд главе кремля потребовался для поездок в личные резиденции.

Еще мы сообщали, что в СМИ давно распространяется информация, что путин серьезно болен и старается избегать массового скопления людей, поэтому на встречи вместо него выезжают двойники. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказала, почему главу кремля «прячут» от общественности.

Напомним, что бывший офицер фсб рф и террорист игорь гиркин (стрелков) рассказал о признаке, который отличает настоящего президента россии владимира путина от его двойников.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!