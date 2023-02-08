Зеленский обнял журналистку, которая думала, что её за это «застрелят»

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно обнял украинскую журналистку, когда проводил совместную конференцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Репортерша украинской службы ВВС поздравила Зеленского с тем, что тот посетил Лондон, и сказала, что очень хочет его обнять, но не может из соображений безопасности.

«Хотела бы вас обнять, но нельзя… Не застрелят?», – шутливо сказала она.

Украинского лидера это рассмешило и он решил развеять любые сомнения, подойдя к ней и обнявшись. Присутствовавшие гости и Сунак смеялись и начали им аплодировать.

Отметим, что сегодня, 8 февраля, Зеленский неожиданно прибыл в Великобританию на самолете Королевских ВВС. Первые фото и видео его визита смотрите здесь.

Со временем он провел обстоятельную беседу с премьер-министром Великобритании, основной темой которого стало оборонное сотрудничество, а также Зеленский рассказал Сунаку о ситуации на фронте и о потребностях ВСУ в вооружении и военной технике. По его словам, Украине нужно оружие для того, чтобы остановить наступление *россии и освободить все временно оккупированные территории.

Также украинский лидер выступил в британском парламенте, где его встретили бурными овациями. Он решил поблагодарить политиков и лично экс-премьера Бориса Джонсона за оказанную помощь, добавив, что Великобритания протянула «руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать». Дополнительно он попросил самолеты для украинской армии.

Помимо этого состоялась его встреча с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. По словам Зеленского, для него честь быть «первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх». Он поблагодарил короля за теплый прием и поддержку украинцев.

Ранее «Курсор» сообщал, что посол Израиля назвал то, что «очень беспокоит» Иерусалим в войне Украины против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!