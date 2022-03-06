Италия конфисковала имущество русского олигарха на 156 млн долл.

Европейские правительства выступают против российских олигархов, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы тот отказался от своей войны в Украине, конфисковав яхты и другую роскошную недвижимость у миллиардеров, включенных в санкционные списки.

Италия с пятницы конфисковала 143 миллиона евро (156 миллионов долларов) в виде роскошных яхт и вилл в некоторых из самых живописных мест, включая Сардинию, Лигурийское побережье и озеро Комо.

«Мы должны быть в состоянии остановить нападение Путина, посадив его за стол переговоров, но он не пойдет на любезности», — заявил в пятницу министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо по итальянскому государственному телевидению, объявив о планах Италии начать конфискацию имущества, принадлежащего олигархам, приближенным к Путину.

Итальянская финансовая полиция быстро действовала, захватив в порту Сан-Ремо суперяхту «Лена», принадлежащую близкому к Путину олигарху Геннадию Тимченко, а также 65-метровую «Леди М», принадлежащую Алексею Мордашову, а также виллы в Тоскане и Комо.

По сообщению итальянского информационного агентства LaPresse, вилла российско-узбекского бизнес-магната Алишера Усманова была конфискована на живописном Изумрудном побережье на севере Сардинии, где долгое время жили самые богатые люди мира.

Активисты говорят, что преследование олигархов равносильно преследованию Путина.

«Владимир Путин хранит все свои деньги у олигархов», — сказал Уильям Браудер, родившийся в США и живущий в Лондоне финансист и правозащитник, который когда-то был крупным инвестором в России, но в конце 2000-х годов вступил в конфликт с правительством.

«И это очень эффективная психологическая война, чтобы начать захват яхт. Я думаю, что это деморализует олигархов и деморализует Владимира Путина».

«Курсор» писал ранее о том, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене.

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