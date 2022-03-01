Украинский моряк потопил роскошную яхту российского бизнесмена за 7,7 млн долларов

Украинский мужчина, работавший на борту роскошной яхты известного российского бизнесмена, пришвартованной в Испании, серьезно повредил судно своего босса, назвав это актом мести за российское вторжение в Украину.

Яхта Lady Anastasia стоимостью 7,7 миллиона долларов, принадлежащая Александру Мижееву, генеральному директору российской военно-технической компании «Рособоронэкспорт», чуть не затонула в порту Адриано-Марина, недалеко от Магалуфа.

Повредил яхту 55-летний гражданин Украины Татас Остапчук, главный механик судна.

Сообщается, что он работал на Мижеева более десяти лет, но, увидев кадры российских нападений на украинские города, не смог сдержать негодование по отношению к своему боссу.

Остапчук открыл вентиль в машинном отделении, дополнительный вентиль в жилом помещении персонала, отключил электричество на корабле, после чего приказал экипажу прыгнуть за борт.

Действия мужчины разрушили машинное отделение корабля и чуть не потопили судно.

Он был арестован местной полицией и объяснив судье, что он был мотивирован на диверсию после атак России на гражданские районы Украины.

«Используемое вооружение произведено компанией владельца яхты. Они нападали на невинных».

Сообщается, что он добавил, что не раскаивается в своих действиях «и сделает это снова».

Остапчука отпустили под подписку о невыезде до следующего слушания, но он не планирует оставаться в Испании надолго.

«Я собираюсь драться . Как только доберусь до первого украинского города, поищу военного командира и спрошу у него, нужен ли я им», — сообщил Остапчук.

«Я сказал себе: «Зачем мне работа, если у меня есть страна. У меня была хорошая работа главного механика на лодке и хорошая зарплата, но я буду бороться за свою нацию».

«Курсор» писал о том, что Украина уже получила несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих воевать против оккупантов.

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