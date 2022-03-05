В Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене

Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.

При попытке задержания был убит Денис Киреев – политик, который был участником украинской делегации на переговорах с РФ. О том, кто же его убил, имеются противоречивые данные.

Так, Киреев подозревался в государственной измене. У Службы безопасности Украины было достаточно доказательств того, что Киреев – предатель. До начала войны он работал в банковской и финансовых сферах.

Примечательно, что Киреева не было в официальных списках делегации, однако фактически на переговорах он присутствовал.

Сообщается, что Киреев был убит СБУ при задержании. Однако в службе опровергают эти данные. Там сообщается, что Киреев был устранен российскими спецагентами для того, чтобы скрыть преступление.

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