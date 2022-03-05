В Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене

При попытке задержания был убит Денис Киреев – политик, который был участником украинской делегации на переговорах с РФ. О том, кто же его убил, имеются противоречивые данные.
Так, Киреев подозревался в государственной измене. У Службы безопасности Украины было достаточно доказательств того, что Киреев – предатель. До начала войны он работал в банковской и финансовых сферах.
Примечательно, что Киреева не было в официальных списках делегации, однако фактически на переговорах он присутствовал.
Сообщается, что Киреев был убит СБУ при задержании. Однако в службе опровергают эти данные. Там сообщается, что Киреев был устранен российскими спецагентами для того, чтобы скрыть преступление.
Ранее Курсор сообщал, что в сети появились новые кадры поражения российского вертолета.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ведущий художественный музей Украины превратился в волонтерский центр.
Еще напомним, что Россия сорвала режим тишины, а потому эвакуация из осажденных городов откладывается.
В Офисе президента заявили, что НАТО еще можно заставить закрыть небо над Украиной.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.