Развитие событий на Тайване: армия повысила боеготовность

Армия Тайваня готова к любому развитию ситуации и быстро прореагирует в случае эскалации конфликта, однако власти острова призвали жителей оставаться спокойными.

В среду кабинет министров Тайваня заявил, что военные повысили уровень боеготовности, а власти разработают планы по обеспечению безопасности и стабильности вокруг островного государства.

Эти действия стали реакцией на объявление Китаем военных учений в непосредственной близости от острова. Фактически, армия Китая взяла Тайвань в кольцо в ответ на приезд спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Кабинет министров Тайваня также заявил, что граждане страны должны чувствовать себя спокойно, а национальный стабилизационный фонд фондового рынка будет внимательно следить за ситуацией и своевременно реагировать.

«Курсор» писал про визит года: Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Американский политик-демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все таки прибыла на Тайвань после ряда угроз со стороны Китая.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».

Также сообщалось, что Тайваньский аэропорт «Таоюань» минировали перед визитом Пелоси. Ранее в СМИ Тайваня писали, что Пелоси прибудет в другой аэропорт «Суншань», который обслуживает небольшую часть международных рейсов в Тайбэй.