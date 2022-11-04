Из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины — СМИ

Руководство Израиля опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

Применение вооруженными силами российской федерации* иранских дронов-камикадзе заставило Израиль провести переоценку рисков и сдерживающих факторов. Об этом говорится в материале Bloomberg. Издание отмечает: руководство Израиля опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

Израиль поначалу отказывал Украине в военной поддержке, но, судя по всему, спустя несколько месяцев первоначальная позиция израильского руководства может измениться. Все из-за сотрудничества ВС РФ с Ираном, в чем Израиль усматривает угрозу для своей собственной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Поворотный момент наступил в конце прошлого месяца, когда министр обороны Израиля Бени Ганц откликнулся на просьбу своего украинского коллеги Алексея Резникова во время телефонного звонка. Израиль согласился помочь Украине в разработке системы раннего предупреждения, подобной той, которая предупреждает израильтян о ракетах, летящих из Сектора Газа.

Ганц также согласился оценить потребности Украины в средствах ПВО, хотя Израиль не намерен поставлять Украине системы для уничтожения дронов и ракет.

«Это те вооружения, которым мы должны быть готовы противостоять. Мы единственная страна в мире, которая знает, как это делать. Украина может быть испытательным полигоном для наших контрмер», — заявил Йосси Купервассер, бывший сотрудник военной разведки Израиля.

По словам Купервассера, даже с возвращением к власти Биньямина Нетаньяху, у нового правительства Израиля будут те же приоритеты в сфере безопасности.

Израиль начал делиться своими разведданными с представителями Украины, что президент Зеленский охарактеризовал как положительную тенденцию.

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что на позицию Израиля во многом повлияло сотрудничество Ирана с РФ. Он сказал, что Украина надеялась на поддержку Израиль как демократической страны, в конечном итоге страны объединил общий враг — Иран.

Ранее Курсор писал, что США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины.

Также редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

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