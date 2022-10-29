США готовы на все, чтобы остановить преступную деятельность Ирана – Госдеп

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что иранские дроны уже использовали во время боевых действий в Ираке и Сирии, а теперь они применяются еще и против Украины.

США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего россии* дроны для ведения войны против Украины.

Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщается на сайте Белого дома.

Прайс, в частности, отметил, что в Вашингтоне могут использовать для этого любые средства, ведь там сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология беспилотников. Он также напомнил, что иранские дроны уже использовали во время боевых действий в Ираке и Сирии, а теперь они применяются еще и против Украины.

«Мы собираемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Вы знаете, что всего пару недель назад мы ввели еще один пакет санкций против тех, кто несет ответственность за распространение некоторых из этих технологий», – сказал Прайс.

Он добавляя, что Штаты еще в конце 2021 года объявили о внедрении антииранских санкций из-за поставок БПЛА.

«У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что, в конечном счете, отвечает нашей заинтересованности противодействовать потоку этой технологии из Ирана в страны и организации по всему миру и остановить его», – заявил дипломат.

Представитель Госдепа так же отметил, что США не будут делать анонсов своих действий, однако там будут останавливать страну, которая поддерживает террористические организации и их марионеток. Это касается и программы баллистических ракет, и ядерной программы Ирана.

Как сообщал Курсор, на днях власти США ввели новые санкции против граждан Ирана и россии.

Также Курсор информировал о том, что координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что США подтвердили присутствие иранских военных на оккупированных территориях Украины, где они помогали армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!