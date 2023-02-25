Издержки удаленной работы: румынский депутат вышел в видеоэфир прямо из душа

Альберто-Иосиф Караян стал настоящей звездой соцсетей, но не благодаря своей законотворческой деятельности.

Депутат от Социал-демократической партии Румынии Альберто-Иосиф Караян присоединился к онлайн-заседанию местного совета в Бухаресте из душа, представ перед коллегами по пояс обнаженным.

Парламентарий взял свой ноутбук в ванную, очевидно, полагая, что его камера выключена. Затем он полностью разделся и стал принимать душ.

Мужчина продолжил смотреть в камеру, демонстрируя крупным планом свое тело и мокрые волосы к большому удивлению присутствующих. Затем он спокойно вытер воду с лица.

Вероятно, Zoom был включен по ошибке. Коллеги отреагировали смехом. «Альберто, выключи камеру», – кричали ему.

Он принес свои извинения, сказав, что у него сильный насморк и он не знает, как повесить трубку. Однако через 40 секунд ему все же удалось выключить видео.

«Технологии все еще играют трюки. К сожалению, спешка сказала свое слово! Я извиняюсь за досадный случай… Еще раз приношу извинения всем!» — написал позже румынский депутат в соцсети.

Как сообщал Курсор, появилось видео, на котором депутат Кнессета Офер Касиф из Объединенного списка пытался наехать на полицию и затем ударил полицейского по голове. Депутат хотел проехать на демонстрацию, которая проходила поблизости.

На видео слышно, как полицейский говорит Касифу, что он не позволит ему проехать. Касиф крикнул ему: «Не трогай меня вообще». Затем Касиф ударил полицейского по голове. Двое мужчин сцепились. Касиф снова закричал: «Мне разрешено въезжать сюда на машине».

В конце инцидента Касиф потребовал назвать имена прибывших на место полицейских.

Депутат Кнессета Офер Касиф прокомментировал инцидент для N12: «Полиция помешала мне как члену Кнессета продолжать движение в автомобиле. Один полицейский сказал, что, если я продолжу движение, он выстрелит в меня. Он также солгал, что я якобы угрожал задавить его».

Также Курсор писал о том, что депутатам Кнессета запретили снимать заседания пленума.