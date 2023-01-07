Изменение климата может вызвать «катастрофу» в Мировом океане — ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне заявили, что нагрев морской воды вызывает замедление глубинной циркуляции в Атлантическом и Южном океанах.

Ученые заявили, если этот процесс продолжится, то способность океана удалять углекислый газ из атмосферы будут сильно ограничены, а это еще больше усугубит глобальное потепление.

Новое исследование было опубликовано в Nature Climate Change.

В исследовании ученые проанализировали прогнозы различных климатических моделей и обнаружили, что атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция и южная меридиональная опрокидывающая циркуляция к 2100 году замедлятся на целых 42%.

«Анализ прогнозов 36 моделей системы Земли по целому ряду климатических сценариев показывает, что неконтролируемое глобальное потепление может привести к отключению глубокой циркуляции океана. Это будет климатическая катастрофа, сравнимая по масштабам с полным таянием ледяных щитов на суше», — сказал соавтор Дж. Кейт Мур, профессор Калифорнийского университета в области наук о Земле.

В Атлантике, когда теплая вода течет на север по поверхности, она охлаждается и испаряется, делая ее более соленой и плотной. Эта более тяжелая вода погружается в глубины океана и движется на юг, где в конце концов снова поднимается вверх, неся из глубин питательные вещества, составляющие основу питания морских экосистем.

Всеобщая циркуляция океана создает мощную «фабрику» по переработке атмосферного углекислого газа. Основное физическое и химическое взаимодействие морской воды и воздуха — то, что Мур и его коллеги называют «насосом растворимости», — вытягивает CO 2 в океан. В то время как циркуляция океана отправляет некоторое количество углерода обратно в небо, его чистое количество изолируется в глубинах океана.

Кроме того, возникает «биологический насос», поскольку фитопланктон использует CO 2 во время фотосинтеза и при формировании карбонатных оболочек. Когда планктон и более крупные животные умирают, они тонут, медленно разлагаясь и высвобождая углерод и питательные вещества на глубине. Некоторые из них возвращаются обратно с циркуляцией и апвеллингом, но часть остается на берегу под волнами.

«Нарушение циркуляции уменьшит поглощение океаном углекислого газа из атмосферы, усиливая и продлевая условия жаркого климата. Со временем питательные вещества, поддерживающие морские экосистемы, будут все больше попадать в глубины океана, что приведет к снижению биологической продуктивности глобального океана», — сказал Мур.

«Наш анализ также показывает, что сокращение выбросов парниковых газов сейчас может предотвратить полное отключение глубокой циркуляции в будущем», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что метеорологическое бюро указывает в глобальном прогнозе погоды на новый год, что 2023-й будет одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Это уже десятый год подряд, когда температура более чем на градус выше, чем до промышленной революции.

Как сообщал Курсор, в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию. Об этом говорится в отчете международной группы ученых под руководством Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института и Института химии им. Макса Планка.

Напомним, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Они считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.