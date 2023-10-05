Адвокат израильтян назвал фактор, необходимый для выработки правильной линии защиты.

Пятеро израильтян, подозреваемые в совершении группового изнасилования британки в номере отеля на Кипре, не признают себя виновными, если не будут соблюдены определенные условия.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле" со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

По словам адвоката Яниса Хабариса, она не признают себя виновными в изнасиловании, сексуальном насилии и похищении до того момента, пока прокуратура не передаст ключевые материалы, включая тесты ДНК, отпечатки пальцев и показания очевидцев. Юрист, защищающий интересы трех из пяти граждан Израиля, утверждает, что судья решил отложить проведение судебного разбирательства до 16 октября, чтобы у обвинения было достаточное количество времени для передачи материалов стороне защиты.

Как утверждают прокуроры, результаты ДНК-анализа будут готовы в суде в течение 24 часов. По мнению Хабариса, они необходимы для выработки правильной линии защиты.

Без этих данных, включающих также показания одного свидетеля, находившегося в гостиничном номере во время предполагаемого изнасилования, адвокат не смог бы проконсультировать своих клиентов, утверждает он.

Известно, что израильтян будут держать под стражей в центре заключения Паралимни до их следующей явки в суд. Двое подозреваемых получили нового адвоката, ибо их первоначальный юрист больше не занимается защитой их интересов. Зал суда посетили многие родственники обвиняемых.

Также "Курсор" сообщал, что в Тель-Авиве отправили под домашний арест директора школы из-за интимной связи со школьником.

Помимо этого в прошлом месяце на Кипре погибла израильская туристка.