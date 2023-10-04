Теперь подозреваемый будет находиться под строгим надзором правоохранителей.

Уди Кяйн, директор Тель-Авивской школы искусств, был подвергнут допросу по обвинению в развратных действиях с несовершеннолетним, и был помещен под домашний арест под тщательным наблюдением.

По данным "12 канала", его обвиняют в связи с 17-летним подростком. Сам Кляйн не отрицает возникшую связь, однако настаивает на том, что он не совершал ничего противозаконного. Он ссылается на то, что в Израиле возраст согласия составляет 16 лет, и утверждает, что этот подросток не являлся учеником его школы и, следовательно, не находился в зависимости от него.

По версии самого подростка, он обратился к Кляйну за помощью в выполнении проекта, после чего был приглашен к директору домой. Их отношения продолжались несколько месяцев, вплоть до того, как директор решил прекратить их из опасений, что история может стать общедоступной информацией. По словам несовершеннолетнего, его старший партнер также поддерживал интимную переписку с другим 16-летним подростком через приложение для знакомств.

Полиция проводит расследование, с целью выяснить, были ли действия Кляйна преступными. Следователи опрашивают учеников школы, чтобы выяснить, был ли этот случай серийным в поведении директора. Также было установлено, что Кляйн активно занимался активизмом в ЛГБТ-сообществе и участвовал в комитете по предотвращению сексуальных домогательств среди ЛГБТ.

Министерство образования заявило, что эти обвинения представляют серьезные уголовные подозрения, о которых они были не информированы, и что расследование будет проведено как можно скорее. Уди Кляйн объявил о своем отпуске, в рамках которого планирует вернуться к работе после расследования.

Ранее мы сообщали, что директора престижной школы в Тель-Авиве подозревают в "романе" с учеником.