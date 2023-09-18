Групповое изнасилование на Кипре, в котором подозревают израильтян – появились новые подробности

По словам адвоката обвиняемых, показания предполагаемой жертвы содержат «много противоречивых» аспектов.

Стало известно, что суд над пятью израильтянами, обвиняемыми в совершении группового изнасилования британки в номере отеля на Кипре, запланировали на следующий месяц, 5 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Молодые люди являются обвиняемыми в изнасиловании, сексуальном насилии, сексуальных домогательствах, а также в похищении. В местной полиции заявили, что начало судебного процесса запланировано на 5 октября.

Адвокаты защиты возражают против требования со стороны обвинения касательно того, что подозреваемые должны быть оставлены под стражей. Во вторник, 19 сентября, судья окружного суда Фамагусты решит, оставить ли их под стражей или освободить.

По словам Яниса Хабариса, адвоката, представляющего троих подозреваемых, показания предполагаемой жертвы содержат «много противоречивых» аспектов, «подрывающих правдивость утверждений». Правозащитник добавил, что его клиенты не признают себя виновными по предъявленным обвинениям, ибо, учитывая нынешнее положение, адвокат и клиенты не думают, что было совершено "какое-либо преступление вообще".

От адвокатов, представляющих двух других подозреваемых, пока что не поступило каких-либо комментариев о ходе дела.

По словам следователя полиции, 20-летняя девушка из Великобритании выбрала пятерых израильтян — троих 19 лет и двоих 20 лет — из списка подозреваемых в изнасиловании. Пострадавшая утверждает, что они совершили преступление во время вечеринки у бассейна в отеле, который находится на территории прибрежного курортного города Айя-Напа.

Ранее мы писали о том, что известного комика и экс-супруга Кэти Перри обвинили в изнасилованиях.

Также "Курсор" сообщал, что турок на Кипре сорвал в казино большой выигрыш, но вместо денег получил штраф.