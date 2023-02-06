Галант одобрил создание полевого госпиталя ЦАХАЛа в Турции

Министр обороны Израиля Йоав Галант после оценки ситуации одобрил передачу полевого госпиталя ЦАХАЛя, который сможет оказывать помощь раненым в зоне бедствия.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Развертывание больницы возможно после запроса турецкого правительства.

Отметим, что сегодня в рамках гуманитарной операции «Оливковые ветви» делегация ЦАХАЛа должна была вылететь в Турцию. После масштабных землетрясений начали сбор резервистов, а также была запланирована отправка тяжелой техники.

Это стало необходимым после того, как сегодня, 6 февраля, на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение (подробнее об этой трагедии читайте в нашем материале). По состоянию на 21:00, сообщается о как минимум 1651 погибших в Турции и 968 в Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года, а также объявил национальный семидневный траур.

«Наш флаг будет приспущен к закату в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших представительствах в стране и за рубежом», ‒ заявил он.

Ицхак Герцог уже поговорил с турецким лидером и выразил соболезнование всему народу страны в связи с катастрофическим землетрясением. Подробно об их беседе читайте здесь.

На фоне этого Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) начали сборы денег для оказания гуманитарной помощи Турции и Сирии. Также «Курсор» сообщал, что Кнессет экстренно рассмотрит готовность Израиля к землетрясению.

Согласно оценкам Национального управления по чрезвычайным ситуациям, в случае мощного землетрясения в нашей стране рухнет 26 800 зданий, 170 000 израильтян останутся без крова, а число раненых достигнет почти 9 000 человек. Оценка последствий землетрясения от Объединения инженеров Израиля несколько отличается от этой ‒ сразу 50 тысяч зданий под угрозой обрушения и 600 тысяч зданий в Израиле не соответствуют стандартам сейсмостойкости.