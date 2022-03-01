Россия начала военные учения с участием атомных подводных лодок

После того как Владимир Путин приказал привести особые силы страны в состояние повышенной боевой готовности, Россия начала военные учения в Баринцевом море.

Российские атомные подводные лодки отплывают на учения в Баренцево море после приказа президента России Владимира Путина привести ядерные силы страны в состояние повышенной боевой готовности на фоне роста напряженности в отношениях с Западом из-за вторжения Москвы в Украину.

Северный флот России сообщил, что несколько его атомных подводных лодок участвуют в учениях, чтобы «отработать маневрирование в штормовых условиях». В сообщении говорится, что к маневрам также присоединятся несколько боевых кораблей, которым поручена охрана района вблизи российских военно-морских баз на арктическом Кольском полуострове.

А в Иркутской области в Восточной Сибири подразделения Ракетных войск стратегического назначения перемещают пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» для рассредоточения в лесах, чтобы отработать секретное развертывание, говорится в заявлении Министерства обороны России.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

Кроме того, над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома. Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка. Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

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