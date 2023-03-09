«Израиль подошел слишком близко к краю»: экс-глава казначейства США выступил с предупреждением

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил в среду, что Израиль «слишком близко подходит к краю» с предлагаемой судебной реформой.

«К тому времени, когда вы будете уверены, что находитесь слишком близко к этому краю, уже будет поздно исправлять ситуацию», — сказал Саммерс новостям 12 канала.

Саммерс сказал, что надеется, что премьер-министр выслушает то, что говорят израильские и мировые предпринимательские и финансовые сообщества касаемо влияния плана по нейтрализации судебной системы.

«Когда опасения по поводу финансовой стабильности подтверждаются, джин, как правило, вырывается из бутылки, и сдерживать ситуацию, как правило, уже слишком поздно», — сказал Саммерс.

«Это довольно необычно, когда ряд действий в судебной сфере [приводит к] влияют на центральные банки страны и крупные финансовые сообщества», — сказал он.

Ex-US Treasury head Summers: ‘Israel walking too close to the edge’ with overhaul https://t.co/wzfWzQRdhl — The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 9, 2023

Согласно новостям 12 канала, в прошлом месяце Нетаниягу позвонил Саммерсу, чтобы убедить его поддержать предложения правительства касаемо судебной перестройки.

В сообщении говорится, что Нетаниягу и Саммерс разговаривали около часа, а премьер-министр пытался убедить бывшего американского чиновника в достоинствах плана его правительства. Премьер-министр, по-видимому, хотел, чтобы Саммерс выступил против утверждений ведущих израильских экономистов о том, что планы по ограничению судебной власти нанесут ущерб экономике.

«Тот факт, что существует так много гнева и отчуждения со стороны многих людей с таким большим капиталом, повышает вероятность бегства капитала и ухода многих, кто построил невероятные экспортные центры, которые, генерируя иностранную валюту, укрепили рынки Израиля и укрепили стоимость шекеля», — предупредил Саммерс.

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