Байден обвинил Саудовскую Аравию и россию в росте цен на топливо

Накануне страны ОПЕК решили сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.

В значительном росте цен на топливо в Соединенных Штатах Америки виновны россия* и Саудовская Аравия.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мне удалось снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара, но она медленно растет из-за того, что только что сделали россияне и саудовцы», – сказал Байден.

Как известно, накануне ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти), куда входят крупнейшие производители нефти, решил сократить добычу на 2 млн баррелей в день. При этом ранее США требовали от Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ отказаться от снижения добычи, поскольку дорожающая нефть поможет стране-террористу заработать на войну против Украины.

Как сообщал Курсор, Израиль совместно с США и Саудовской Аравией намерены создать сеть морских и воздушных беспилотников. Основной целью является сдерживание военной агрессии Ирана.

Программа нацелена на формировании взаимосвязанной цепи разведывательных беспилотных аппаратов, которая будет включать не менее 100 БПЛА и будет охватывать масштабные территории от Суэцкого канала до иранского побережья. Точной информации о программе не раскрывается, однако страны рассчитывают на запуск сети уже в следующем году.

Также Курсор информировал о том, что имам Салех Бин Аль-Хумайд молил Бога «уничтожить грабящих и оккупирующих евреев» и защитить мусульман от их зла во время пятничной проповеди в Большой мечети в Мекке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!