Израиль, США и Саудовская Аравия проводят совместные разработки сети БПЛА

Беспилотники, организованные в общую сеть, будут выполнять разведывательную функцию на территории от Суэцкого канала до Ирана. Программа нацелена на контроль безопасности в ближневосточном регионе.

Израиль совместно с США и Саудовской Аравией намерены создать сеть морских и воздушных беспилотников. Основной целью является сдерживание военной агрессии Ирана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Программа нацелена на формировании взаимосвязанной цепи разведывательных беспилотных аппаратов, которая будет включать не менее 100 БПЛА и будет охватывать масштабные территории от Суэцкого канала до иранского побережья. Точной информации о программе не раскрывается, однако страны рассчитывают на запуск сети уже в следующем году.

Издание сообщило, что капитан ВМС США Майкл Брассер является отвественным за эту программу. Он заявил: «Работа продолжается уже полугода. Сейчас мы действительно оказались на пороге технологической революции в области применения беспилотников».

Майкл Брассер сообщил, что все беспилотные водные и летательные аппараты, которые после испытаний будут применяться в созданной сети, не являются носителями оружия и будут выполнять исключительно разведывательную функцию.

В случае успеха этой программы, такие же сети США запустят и в других регионах мира.

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