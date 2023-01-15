В Иране казнили бывшего министра обороны

Великобритания уже назвала казнь Алиреза Акбари «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом, не уважающим права человека своего народа».

В субботу Иран провел казнь бывшего заместителя министра обороны Алиреза Акбари, гражданина Великобритании и Ирана.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Акбари обвинили в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к смертной казни.

Когда Али Шамхани был министром с 1997 по 2005 год в администрации президента-реформатора Мохаммада Хатами, Алирез Акбари занимал пост заместителя министра обороны. Он был близким союзником Шамхани, который в настоящее время является секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Кроме поста в минобороны Акбари также был советником иранского флота и руководил выполнением резолюции 598 ООН, положившей конец ирано-иракской войне в 1988 году.

Акбари был арестован в 2008 году, но освобожден под залог, после чего переехал в Великобританию. Однако в 2019 году его вновь арестовали в Иране, куда он переехал по приглашению высокопоставленного иранского дипломата, участвовавшего в ядерных переговорах Тегерана с мировыми державами.

Он передал аудиозапись персидской BBC, где рассказал, что дал ложные признания в результате пыток. «Более 3500 часов пыток, психоделических препаратов, методов физиологического и психологического воздействия отняли у меня волю. Довели до безумия… и силой оружия и угрозами расправы заставили дать ложные признания».

Также он заявил, что органы безопасности оказали давление на судей, чтобы они вынесли ему смертный приговор. «Трибунал согласился освободить меня под небольшой залог, но министерство разведки остановило это. Верховный суд проголосовал против смертной казни, но министерство разведки навязало свою волю, угрожая судье».

Иранские СМИ опубликовали видео, в котором, по их словам, показано, что Акбари сыграл роль в убийстве в 2020 году ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который погиб в результате нападения 2020 года за пределами Тегерана, хотя власти в то время обвиняли в убийстве Израиль. На видео Акбари не признался в причастности к убийству, но сказал, что британский агент запросил информацию о Фахризаде.

Великобритания осудила казнь Акбари. Премьер-министр Риши Сунак назвал это «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом, не уважающим права человека своего народа».

Ранее Курсор писал, что в Великобритании заявили, что Иран совершил «большую ошибку».

Также мы информировали о реакции ЕС на казнь двух демонстрантов в Иране.