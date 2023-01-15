В Непале рухнул пассажирский самолет: момент крушения попал на видео

На борту находились 68 пассажиров. Власти сообщили, что уже обнаружено 16 погибших.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе города Покхара в туристическом районе Непала.

Об этом сообщает svoboda.

На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Уже известно о 16 погибших. На месте ведутся спасательные работы.

Самолет марки ATR72 должен был вылететь в столицу Непала Катманду, однако на взлетной полосе в Покхару произошло возгорание самолета.

Причины катастрофы пока неизвестны.

Обычно туристы, совершающие путешествия по популярному треку Аннапурна, прилетают именно в город Покхара.

Ранее Курсор писал, что cамолет El Al получил повреждение во время подготовки к вылету.

Кроме того, редакция информировала, что безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки. В 2021 году авиационная промышленность Израиля занимала 52-е место в мире по безопасности.