Израильские политики, гордившиеся дружбой с путиным, должны стыдиться — глава МИД Украины

Израильские политики, которые раньше гордились дружбой с президентом российской федерации владимиром путиным*, теперь должны стыдиться ее.

Об этом в интервью изданию Walla заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отвечая на вопрос об отношении Нетаниягу к российскому вторжению в Украину, Дмитрий Кулеба сказал: «Я не хочу называть конкретных имен, но если кто-то в политической элите Израиля считает, что чем лучше вы относитесь к россии, тем лучше россия относится к вам, они ошибаются».

Издание напоминает, что когда Биньямин Нетаниягу занимал пост премьер-министра, он поддерживал дружеские отношения с путиным и даже гордился этим. Так, в своей избирательной кампании 2019 года глава «Ликуда» использовал в рекламных роликах и постерах кадры, на которых он запечатлен с президентом россии. Кроме того, Нетаниягу часто летал в москву и сочи на встречи с путиным, а также регулярно созванивался с ним.

В своей недавно опубликованной книге Нетаниягу положительно отзывается о Путине и характеризует его как «умного, проницательного и полностью сосредоточенного на одной цели политика: вернуть России ее историческое величие». С началом войны в Украине Нетаниягу воздерживался от критики Путина или осуждения действий России. С другой стороны, он критиковал Нафтали Беннета и Яира Лапида, когда те осуждали Россию и высказывались в поддержку Украины, исходя из позиции, что Израиль не должен вмешиваться в этот конфликт.

Также, по мнению Дмитрия Кулебы, одной из причин, по которой Израиль до сих пор не согласился предоставить Украине системы ПВО, являются соображения внутренней политики накануне выборов.

Он также подчеркнул, что любой, кто сохраняет нейтралитет, говоря, что «эта война не наша и что мы должны заниматься своими делами», на самом деле поддерживает россию и позволяет россиянам совершать преступления.

По словам дипломата, Израиль поддерживает Украину больше политически, нежели практически. С практической точки зрения, в плане военного сотрудничества Израиль, по мнению Кулебы, остается нейтральным государством.

Как сообщал Курсор, посол в Украине Михаэль Бродский объяснил, почему израильское правительство не согласится на поставки вооружения Киеву.

Также Курсор информировал о том, что Израиль направил в Украину более миллиона пакетов гуманитарной помощи.

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